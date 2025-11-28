Un dolce Natale con l' Avellino Basket | un panettone brandizzato realizzato da Èclair Olivieri Lab

Today.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista delle festività natalizie, l’Unicusano Avellino Basket è entusiasta di annunciare una sorpresa golosa per il suo pubblico: il panettone natalizio ufficiale brandizzato Avellino Basket, realizzato in esclusiva da Èclair Olivieri Lab.Non è solo una simbolo della stagione, ma un'autentica. 🔗 Leggi su Today.it

