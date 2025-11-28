Un consumo responsabile dei prodotti Teva il Pd aderisce alla campagna internazionale

Il Partito Democratico provinciale di Piacenza invita «coloro i quali ne hanno la possibilità a un “consumo responsabile” dei farmaci prodotti dall’azienda israeliana Teva scegliendo farmaci equivalenti prodotti da altre case, se disponibili». L’iniziativa, diffusa nelle ultime settimane, è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Un consumo responsabile dei prodotti Teva», il Pd aderisce alla campagna internazionale

Scopri altri approfondimenti

Il mio intervento Conferenza Nazionale Comunità Energetiche IFEC - Italian Forum of Energy Communities , WEC Italia e Energy Center Politecnico di Torino per contributo Forum permanent consumo responsabile e sostenibile del @cnel_it ribadire valenza s Vai su X

Modelli di consumo e produzione responsabile e il ruolo chiave del consumatore. Al via il progetto a cura della Rete delle Sartorie Sociali. - facebook.com Vai su Facebook

Il consumo responsabile tiene, ma 4 italiani su 10 non sanno cosa sia - A provare a dare una risposta è la ricerca “Il consumo responsabile in Italia” avviata nel 2018 e aggiornata ogni due anni. Riporta huffingtonpost.it

Consumo responsabile, innovazione e prodotti premium: la mixology raccontata da Giuseppe Gallo - Dalla crescente attenzione verso il bere consapevole alla riscoperta di liquori storici in chiave contemporanea, il panorama della mixology si sta rapidamente trasformando. Si legge su repubblica.it

Consumo responsabile: Iref, dal 2002 è cresciuto del 7% - Cresce il numero degli italiani che adottano comportamenti di consumo responsabile: + 7,5% dal 2002 ad oggi, nonostante la difficile situazione economica del nostro Paese e la conseguente, grave, ... Si legge su vita.it