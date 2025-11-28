Un campo per tutti piazza Italia a Maniago si trasforma in un' arena sportiva a cielo aperto

Giochi, stand informativi, sport pratici e inclusivi trasformeranno piazza Italia a Maniago in una vera e propria arena a cielo aperto. Domenica 30 novembre dalle 9 alle 13 “Un campo per tutti” con protagoniste le associazioni sportive del territorio, che si rivolgeranno a bambini e ragazzi della. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it