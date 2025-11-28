Un borgo da fiaba | a Faedo il presepe vivente sembra un film

A Faedo l’inverno inizia con un incanto che profuma di legno, antiche usanze e meraviglia. Dal 30 novembre, il piccolo borgo della Piana Rotaliana torna a vestire i panni del paese del presepe, rinnovando una tradizione che ogni anno richiama visitatori da tutta la provincia: qui prenderà vita il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

