Un albero piantato per ogni nuova impresa giovane | in città nasce un nuovo ' bosco'

Ferraratoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Imprese e sostenibilità: un’equazione possibile. Venerdì 28, in zona Darsena, alla presenza dell'assessore alle Politiche giovanili Chiara Scaramagli, ha preso il via il progetto ambientale elaborato dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio denominato ‘Il bosco delle imprese’. In buona. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

