Un albero in memoria di Annalisa Petrucciani nel giardino dell' hospice di Torrevecchia Teatina

Chietitoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giardino dell'hospice di Torrevecchia Teatina domenica 30 novembre sarà piantato un albero in memoria di Annalisa Petrucciani, presidente del Co.n.al.pa. Pescara-Chieti e figura storica dell'associazione, venuta prematuramente a mancare lo scorso maggio.Tra il 2024 e il 2025 il coordinamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

