Un albero in memoria di Annalisa Petrucciani nel giardino dell' hospice di Torrevecchia Teatina

Nel giardino dell'hospice di Torrevecchia Teatina domenica 30 novembre sarà piantato un albero in memoria di Annalisa Petrucciani, presidente del Co.n.al.pa. Pescara-Chieti e figura storica dell'associazione, venuta prematuramente a mancare lo scorso maggio.Tra il 2024 e il 2025 il coordinamento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it