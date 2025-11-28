Umberto Tozzi pubblica l’album L’ultima notte rosa live feat con Pausini Raf
Umberto Tozzi pubblica oggi il nuovo progetto discografico L’ultima notte rosa live che contiene i featuring d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e i The Kolors. In attesa dei 12 concerti evento in Italia e in Europa del tour L’ultima notte rosa the Final Show, date che segnano l’addio alle scene live di Umberto Tozzi, il nuovo progetto discografico L’ultima notte rosa live – che contiene featuring d’eccezione con Laura Pausini, Raf, Marco Masini, HAUSER e i The Kolors – è fuori da oggi 28 novembre in digitale e Doppio CD e il 12 dicembre in Doppio Vinile colorato e nello Special Deluxe Box in edizione limitata con Doppio Vinile Colorato, T-shirt, Plettro autografato e Spilla. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
