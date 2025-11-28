Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic verso il ritorno in campo dal primo minuto bianconeri in pressing su Toth

Juventusnews24.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 28 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ultimissime juve live vlahovic verso il ritorno in campo dal primo minuto bianconeri in pressing su toth

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic verso il ritorno in campo dal primo minuto, bianconeri in pressing su Toth

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ultimissime juve live vlahovicJuve, gennaio da protagonista: lo scambio impossibile con Vlahovic - Vlahovic e lo scambio folle a gennaio con il difensore in scadenza di contratto a giugno. Riporta juvelive.it

ultimissime juve live vlahovicVlahovic Juventus, le condizioni del serbo preoccupano molto Spalletti. Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami medici. Le ultime sull’attaccante - Vlahovic Juventus, il serbo continua a fare i conti con il consueto problema fisico. Come scrive calcionews24.com

ultimissime juve live vlahovicBodo Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti rivoluziona la squadra, le decisioni su Yildiz, Vlahovic e Thuram - Spalletti cambia la Juventus in occasione della partita in casa del Bodo Glimt: Yildiz, Thuram e Vlahovic in panchina, spazio a Openda Adzic e Conceicao ... Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Juve Live Vlahovic