Ultimissime Juve LIVE | Vlahovic verso il ritorno in campo dal primo minuto bianconeri in pressing su Toth

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 28 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 novembre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 novembre 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic verso il ritorno in campo dal primo minuto, bianconeri in pressing su Toth

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ultimissime Juve LIVE: visita alla Continassa per i campioni del Mondo 1985. Cagliari, infortunio per un top! - facebook.com Vai su Facebook

Juve, gennaio da protagonista: lo scambio impossibile con Vlahovic - Vlahovic e lo scambio folle a gennaio con il difensore in scadenza di contratto a giugno. Riporta juvelive.it

Vlahovic Juventus, le condizioni del serbo preoccupano molto Spalletti. Il giocatore si sottoporrà ad alcuni esami medici. Le ultime sull’attaccante - Vlahovic Juventus, il serbo continua a fare i conti con il consueto problema fisico. Come scrive calcionews24.com

Bodo Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali: Spalletti rivoluziona la squadra, le decisioni su Yildiz, Vlahovic e Thuram - Spalletti cambia la Juventus in occasione della partita in casa del Bodo Glimt: Yildiz, Thuram e Vlahovic in panchina, spazio a Openda Adzic e Conceicao ... Segnala sport.virgilio.it