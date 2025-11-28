Ultimissime Inter LIVE | Mkhitaryan torna a disposizione nerazzurri primi nel Ranking Europeo

Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter

Mkhitaryan tornerà per la Supercoppa Italia a Dicembre? Ecco cosa filtra dall’Inter - Il centrocampista dell’Inter accelera il recupero e punta alla semifinale di dicembre contro il Bologna. Da tag24.it

Inter: Mkhitaryan è tornato in gruppo, Dumfries sta meglio. VIDEO - Archiviata la sconfitta con l'Atletico, l'Inter ha iniziato a preparare la gara di Pisa in programma domenica alle 15. Lo riporta sport.sky.it

SKY - Inter, il punto sull’infermeria: dal rientro di Mkhitaryan alle condizioni di Dumfries - L’Inter vuole archiviare la sconfitta in Champions League contro l’Atletico Madrid con un successo in campionato. Lo riporta napolimagazine.com