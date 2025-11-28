Ue Digital Omnibus

Il pacchetto “Digital Omnibus” che intende semplificare e razionalizzare il corpo normativo digitale europeo rappresenta il primo passaggio della strategia di semplificazione normativa digitale europea e mira a ridurre oneri amministrativi e disciplinare tanti aspetti. La sua evoluzione va seguita perchè inciderà anche su tante tematiche della Data Governance Act ed altre. Per il momento si allega qui di seguito il testo complessivo che sarà oggetto di studio e di riflessioni. https:www.federda.itwp-contentuploads202511REGOLAMENTAZIONE-DEL-PARLAMENTO-EUROPEO-E-DEL-CONSIGLIO-1.pdf Aggiungo qualche ulteriore nota per la comprensione della complessa materia che ci vedrà impegnati nel seguire gli sviluppi legislativi in UE a tutela e garanzia degli interessi della nostra Comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it