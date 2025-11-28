Ucraina Yermak finora principale ostacolo ai negoziati si dimette

It.insideover.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andriy Yermak, il capo dello staff presidenziale e l’uomo più potente di Kiev, si è dimesso, o è stato rimosso dall’incarico che dir si voglia, dopo la perquisizione degli inquirenti dell’Ufficio anti-corruzione presso la sua abitazione. Perquisizione avviata perché si voleva aumentare la pressione sul principale oppositore dei negoziati con la Russia, affinché Kiev ceda. Lo evidenzia anzitutto la cronologia, che vede l’iniziativa degli inquirenti prodromica alla visita dell’inviato Usa Daniel Driscoll, che ha già esercitato pressioni in tal senso nel suo precedente viaggio a Kiev. Ma se questo è chiaro, incerto è l’esito. 🔗 Leggi su It.insideover.com

