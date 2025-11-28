Ucraina Yermak continua la guerra | Nessun sano di mente darebbe territori a Mosca disposti a negoziare linea di contatto ma no cessioni

Yermak, "braccio destro" di Zelensky indagato per corruzione nel caso Energoatom, ha insistito nel rifiuto di qualsiasi forma di cessione territoriale definendola "anti costituzionale" Fare cessioni territoriali in cambio della pace? Niente affatto: la sovranità territoriale ucraina è "off-li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, Yermak continua la guerra: "Nessun sano di mente darebbe territori a Mosca, disposti a negoziare linea di contatto ma no cessioni"

