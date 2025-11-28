Ucraina Yermak continua la guerra | Nessun sano di mente darebbe territori a Mosca disposti a negoziare linea di contatto ma no cessioni
Yermak, "braccio destro" di Zelensky indagato per corruzione nel caso Energoatom, ha insistito nel rifiuto di qualsiasi forma di cessione territoriale definendola "anti costituzionale" Fare cessioni territoriali in cambio della pace? Niente affatto: la sovranità territoriale ucraina è "off-li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
Venerdì l'anticorruzione ucraina ha perquisito i locali del capo dello staff del presidente ucraino. Ecco chi è Andriy Yermak, il più fidato alleato di Zelensky e il "numero due" dell'Ucraina Vai su X
L'agenzia anticorruzione ucraina sta indagando su uno scandalo di corruzione che coinvolge la società ucraina per l'energia nucleare, con perquisizioni nella sede del capo dell'ufficio del presidente presidente Zelensky, Andriy Yermak ? https://l.euronews.c - facebook.com Vai su Facebook
Guerra in Ucraina: colloqui tra Usa e Russia ad Abu Dhabi, pioggia di missili su Kiev - Il segretario all'Esercito americano Dan Driscoll sta conducendo i negoziati con una delegazione russa ad Abu Dhabi. Si legge su panorama.it
La posta in gioco per l’Ucraina: Yermak in prima linea nei colloqui di pace - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Segnala ilnuovoterraglio.it
Maxi-inchiesta corruzione in Ucraina, perquisiti gli uffici di Yermak: è il numero due di Zelensky e capo-negoziatore - L'operazione arriva nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge la società per l'energia atomica statale, Energoatom. Da today.it