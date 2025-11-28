Ucraina si dimette Yermak il capo staff di Zelensky perquisito per l’inchiesta sulla corruzione Il presidente | No speculazioni
Non ha potuto far altro che dimettersi Andriy Yermak, il capo staff di Volodymyr Zelensky, l’uomo che ha seguito le trattative più delicate con gli Stati uniti ma anche lo stesso volto che si vide accogliere i grandi d’Europa quando, all’inizio del conflitto, arrivarono a Kiev in treno. L’inchiesta anticorruzione che da qualche settimana sta terremotando l’Ucraina stavolta ha sfiorato davvero da vicino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ed è stato lui nel pomeriggio a dare l’annuncio del passo indietro di Yermak: « Sono grato ad Andriy per aver tenuto l’Ucraina nella posizione in cui doveva essere. 🔗 Leggi su Open.online
