Dimissioni eccellenti ai vertici di Kiev: Andriy Yermak ha lasciato il suo incarico. L’annuncio è arrivato direttamente dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che in un discorso ufficiale ha confermato che il capo dell’ Ufficio presidenziale ucraino ha presentato una lettera di dimissioni. Zelensky ha spiegato che l’ Ufficio del Presidente dell’Ucraina subirà importanti cambiamenti e che nelle prossime ore terrà consultazioni per individuare la figura più adatta a guidare la struttura. «La Russia desidera fortemente che l’Ucraina commetta errori, ma da parte nostra non ce ne saranno», ha dichiarato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

