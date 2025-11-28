Ucraina Putin vuole il Donbass ‘a tavolino’ | la Russia avanza piano i dati
(Adnkronos) – "L'Ucraina si ritiri" dal Donbass "e i combattimenti possono fermarsi". Vladimir Putin apre al cessate il fuoco nella guerra tra Ucraina e Russia. Lo fa, però, ponendo ancora una volta una condizione insostenibile per Kiev. Il presidente russo, di fatto, pretende un territorio che le forze di Mosca non controllano. E che potrebbero . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
