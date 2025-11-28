Ucraina premier Belgio De Wever contro von der Leyen | Usare €140mld di asset russi congelati per sostenere Kiev compromette piani di pace

Il primo ministro belga Bart De Wever ha avvertito che un piano dell’UE per sostenere un prestito da 140 miliardi di euro all’Ucraina utilizzando beni statali russi congelati rischia di compromettere le prospettive di un accordo di pace e di esporre il suo paese a enormi rischi legali Il prem. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ucraina, premier Belgio De Wever contro von der Leyen: “Usare €140mld di asset russi congelati per sostenere Kiev compromette piani di pace”

