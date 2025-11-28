Ucraina l' ex colonnello Stirpe | Russi senza risorse obbligati a cedere
Quanto può resistere l’Ucraina se la proposta di pace non va in porto? Ne parliamo con Orio Giorgio Stirpe: colonnello della riserva e analista militare indipendente, dopo esserlo stato per 12 anni presso il Comando Nato Nrdc Italy di Solbiate Olona. È anche autore per Mimesis Edizioni del libro Gli errori di Putin Ucraina: una guerra a tutti i costi. «Questo accordo non può andare in porto, perché è al momento impossibile accontentare entrambe le parti. Un problema è che noi in Italia subiamo un’ondata di disinformazione proveniente dalla Russia, e ci siamo così convinti che l’Ucraina è alla canna del gas. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
