Ucraina la notte delle decisioni irrevocabili | Zelensky sceglie la strada più dura

Thesocialpost.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In un momento cruciale per la sua nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un messaggio perentorio al suo popolo e alla classe dirigente: l’Ucraina deve ritrovare una coesione interna granitica per poter resistere all’aggressione russa e mantenere la fiducia dei partner internazionali. Questo appello giunge a poche ore di distanza dalle dimissioni del suo fedelissimo capo dell’Ufficio presidenziale, Andriy Yermak, la cui abitazione è stata perquisita nell’ambito di una maxi inchiesta sulla corruzione nel settore energetico, un’indagine che ha già portato all’addio di due ministri chiave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

