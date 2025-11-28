Ucraina la notte delle decisioni irrevocabili | Zelensky sceglie la strada più dura
In un momento cruciale per la sua nazione, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un messaggio perentorio al suo popolo e alla classe dirigente: l’Ucraina deve ritrovare una coesione interna granitica per poter resistere all’aggressione russa e mantenere la fiducia dei partner internazionali. Questo appello giunge a poche ore di distanza dalle dimissioni del suo fedelissimo capo dell’Ufficio presidenziale, Andriy Yermak, la cui abitazione è stata perquisita nell’ambito di una maxi inchiesta sulla corruzione nel settore energetico, un’indagine che ha già portato all’addio di due ministri chiave. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tg3. . Negoziato in salita, quello sull'Ucraina, ma il presidente americano Trump si dice fiducioso di poter arrivare a un accordo. Ancora attacchi russi nella notte contro le città ucraine. - facebook.com Vai su Facebook
Guerra Ucraina-Russia, attacco missilistico nella notte su Kiev: 2 morti e 6 feriti. La risposta con droni su Rostov Vai su X
Consiglio europeo: Costa (presidente), “decisioni importanti”. Sostegno all’Ucraina, ma la pace si allontana - (Bruxelles) “Avevo dichiarato che oggi sarebbe stato il momento delle decisioni. agensir.it scrive
Ucraina, bombe su Leopoli, paura nel treno con 110 italiani - Leopoli ha vissuto in una notte "il peggior attacco dall'inizio dell'invasione", in cui di rado i droni e missili russi ... Come scrive ansa.it
Ucraina, raid russi su Kiev. La Polonia chiude lo spazio aereo. Zelensky: "Italia prossimo obiettivo" - Fiamme che si levano alte nella notte sono il segnale del nuovo attacco di droni lanciato dalla Russia contro Kiev. Secondo affaritaliani.it