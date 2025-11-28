Ucraina la caduta di Yermak | il cerchio magico di Zelensky traballa
Un durissimo colpo per Volodymyr Zelensky quello arrivato oggi in Ucraina: nella giornata odierna si è dimesso il capo dell’amministrazione presidenziale Andrij Yermak, regista del governo di Kiev e di fatto secondo uomo più potente del Paese dopo il capo di Stato. Un duro colpo per Zelensky. Nella giornata di oggi le autorità anticorruzione avevano fatto irruzione nell’abitazione del capo di gabinetto. La Nabu, l’ufficio nazionale che lotta contro i reati patrimoniali e corruttivi, ha messo al centro anche Yermak come possibile sospetto nella “Tangentopoli” ucraina che sta colpendo molti stretti alleati del capo di Stato e ha già portato a un profondo rimpasto nell’esecutivo. 🔗 Leggi su It.insideover.com
