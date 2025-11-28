US Avellino i convocati per la sfida contro il Südtirol e il report

Avellinotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del match tra SudTirol ed Avellino, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie BKT, mister Raffaele Biancolino ha diramato la seguente lista di convocati: Portieri: 1 Iannarilli, 30 Daffara, 45 Pane; Difensori: 2 Missori, 28 Marchisano, 29 Cancellotti, 44 Simic, 56. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

