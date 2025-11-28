2025-11-28 00:47:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “Non mi ero illuso prima per Genova e la partita con la Juve e non mi abbatto adesso. E’ una squadra giovane e che, in questo momento, sta facendo fatica”. Queste le parole di Paolo Vanoli, intervenuto al termine dalla sfida di Conference League contro l’AEK Atene, che ha visto la Fiorentina arrendersi al Franchi con il finale di 1-0 ( Mijat Gacinovic, 35?). Un ko che segue la sconfitta di Magonza (2-1) e che rovina inoltre l’esordio in Europa dell’ex tecnico del Toro, chiamato a Firenze per risollevare le sorti di una stagione che riporta ora un bilancio di 8 sconfitte su 18 gare stagionali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Tuttosport – "Ognuno di noi deve dare qualcosa in più". E Dzeko si sfoga così in diretta tv!