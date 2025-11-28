Tutto quel che non torna nell’operazione Mps-Mediobanca dall’inizio fino all‘inchiesta della Procura

Fanpage.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'annuncio dell'inchiesta aperta dalla procura di Milano per aggiotaggio contro Mps, Caltagirone e Delfin, accusate di aver dato false informazioni al mercato in relazione alla scalata di Mediobanca, ripercorriamo tutta la vicenda del risiko bancario italiano. Una storia in cui troppe cose non tornano, e troppe regole sono saltate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Tutto Quel Torna Nell8217operazione