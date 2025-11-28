Tutto quel che non torna nell’operazione Mps-Mediobanca dall’inizio fino all‘inchiesta della Procura
Dopo l'annuncio dell'inchiesta aperta dalla procura di Milano per aggiotaggio contro Mps, Caltagirone e Delfin, accusate di aver dato false informazioni al mercato in relazione alla scalata di Mediobanca, ripercorriamo tutta la vicenda del risiko bancario italiano. Una storia in cui troppe cose non tornano, e troppe regole sono saltate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
Tutto quel che so del matrimonio – e quindi dell’adulterio – l’ho imparato da una poesia del 1923. Di chi sia la poesia e come accadde che la lessi sono dettagli importanti, ma ci arriviamo dopo. Prima devo trascrivervene alcuni versi: «Io sono una tal bestia/ C - facebook.com Vai su Facebook
In questa foto c'è il campetto di via Dezza a Milano. Da 8 anni c'è una mamma che ogni giorno si ferma per lasciare sulla rete dietro il canestro un girasole: simboleggia la solarità di quel figlio di 15 anni che ha perso nel 2017 a causa di un malore che lo ha co Vai su X