Tutti vogliono Nano Banana Pro e Google limita le generazioni a causa della domanda

Dday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pagina di supporto mostra che le generazioni gratuite con Nano Banana Pro sono scese a 2 al giorno. Troppe le richieste, anche per un gigante come Google. 🔗 Leggi su Dday.it

