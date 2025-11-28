Salisburgo, tra neve e sale: un viaggio nella città dove musica, storia e candore si fondono in un’unica armonia. Tutti e due sono bianchi ed entrambi si sciolgono. Insieme, si sa, non vanno d’accordo. Eppure, durante la stagione fredda, la neve e il sale hanno trovato un luogo in comune dove simbolicamente possono convivere. Accade a Salisburgo, città del sale, quando d’inverno si ammanta di neve e ogni colore si defila ossequioso. Le miniere di salgemma nei dintorni della città hanno rappresentato storicamente la fonte primaria di ricchezza da cui si è sviluppato un importante commercio di quello che un tempo era chiamato “oro bianco ”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tutti insieme a Salisburgo, sulle note di Mozart