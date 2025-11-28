Tutti gli eventi del Foglio nel 2026
Nel corso dell'anno il Foglio organizza una serie di eventi aperti al pubblico su vari argomenti, dall'economia allo sport, dalla politica all'innovazione. A ospitarci sono alcuni degli spazi più interessanti e delle città più belle d'Italia: Firenze, Venezia, Milano. Ma, soprattutto, il cuore e l'anima di queste iniziative sono i nostri ospiti. Ecco un calendario del 2026 per essere sempre aggiornati sulle novità in arrivo. 28 marzo 2026 Festa dell’Economia e dell’attrattività La competizione non fa paura. Cercasi nuova agenda Milano, Sala delle Colonne, sede di Banco BPM in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo 12 Gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: economia@ilfoglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il Black Friday del Foglio: tre giorni di sconti su tutti gli abbonamenti. Dal 28 al 30 novembre abbonarsi costa il 30 per cento in meno su tutti i prodotti - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina 2026, gli eventi imperdibili dei giochi invernali - Cortina 2026: dalla staffetta della torcia alla festa di apertura. Da focusjunior.it
Teatro Bracco, presentato il calendario della nuova stagione 2025/2026: tutti gli eventi in programma - Il 9 aprile, torna Paolo Caiazzo con la sua irresistibile umanità in “Boomer – un papà sul sofà”, mentre dal 16 aprile sarà la volta del camaleontico Ciro Ceruti in “Shit Life – una vita da attore”, ... Lo riporta ilmattino.it
Teatro Bracco, presentato il calendario della nuova stagione 2025/2026: tutti gli eventi in programma - 2026 del Teatro Bracco non è dunque solo un programma teatrale: è una dichiarazione d’amore alla città e alla sua gente. Scrive ilmattino.it