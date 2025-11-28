tutti gli eventi del foglio nel 2026

Nel corso dell'anno il Foglio organizza una serie di eventi aperti al pubblico su vari argomenti, dall'economia allo sport, dalla politica all'innovazione. A ospitarci sono alcuni degli spazi più interessanti e delle città più belle d'Italia: Firenze, Venezia, Milano. Ma, soprattutto, il cuore e l'anima di queste iniziative sono i nostri ospiti. Ecco un calendario del 2026 per essere sempre aggiornati sulle novità in arrivo. 28 marzo 2026 Festa dell’Economia e dell’attrattività La competizione non fa paura. Cercasi nuova agenda Milano, Sala delle Colonne, sede di Banco BPM in piazza Meda. L'ingresso è da via San Paolo 12 Gratuito e libero fino a esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria: economia@ilfoglio. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

