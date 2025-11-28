Le ultime notizie dal mondo del calcio live su Calciomercato.it: dai postgara di Europa League alle ultimissime di mercato e di Serie A Bilancio tutto sommato positivo anche nel giovedì europeo delle italiane, visto che Roma e Bologna hanno vinto le proprie partite in maniera netta o comunque meritata in casa contro Midtjylland e Salisburgo. A cadere è stata invece la Fiorentina in Conference, in casa contro l’AEK. Gian Piero Gasperini (Ansafoto) – calciomercato.it Ma è già tempo di rituffarsi in campionato, in un turno che prevede almeno due big match: sabato sera c’è Milan-Lazio mentre domenica lo scontro diretto tra Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Tutte le notizie di venerdì 28 novembre: Como-Sassuolo 2-0, Fabregas e soci in zona Champions