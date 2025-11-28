Tutela di cani e gatti raggiunto l'accordo in Europa | dalla microchippatura al collare a strozzo

Raggiunto un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo per un disegno di legge che prevede regole stringenti per tutti gli Stati membri su temi come la microchippatura di cani e gatti e l'iscrizione ad un sistema interoperante, stop a strumenti di controllo come collare a scorrimento o detenzione dei cani a catena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

