Turno europeo favorevole all’Italia | ora il quinto posto Champions è una possibilità concreta

Pianetamilan.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia può davvero puntare al quinto posto Champions: il ranking Uefa la vede ora terza grazie ai recenti successi europei. La rimonta è concreta, ma servirà continuità fino alle fasi a eliminazione per superare la Germania seconda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

