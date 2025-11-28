Turno europeo favorevole all’Italia | ora il quinto posto Champions è una possibilità concreta
L'Italia può davvero puntare al quinto posto Champions: il ranking Uefa la vede ora terza grazie ai recenti successi europei. La rimonta è concreta, ma servirà continuità fino alle fasi a eliminazione per superare la Germania seconda. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
