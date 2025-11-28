Tufarelli agli Oscar ANGI 2025 | L’innovazione va messa a terra

L’innovazione non come slogan, ma come processo concreto che trasforma idee in risultati. È questo il messaggio lanciato da Francesco Tufarelli, Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel corso della giornata degli Oscar dell’Innovazione ANGI 2025, che si è svolta ieri presso lo spazio Europa Experience – David Sassoli del Parlamento Europeo. Nel corso dell’intervista, Tufarelli ha sottolineato il valore dell’iniziativa promossa dall’ Associazione Nazionale Giovani Innovatori non solo per l’associazione, ma per l’intero sistema Paese: «È un’iniziativa particolarmente rilevante per ANGI, ma anche per il Paese». 🔗 Leggi su Romadailynews.it

