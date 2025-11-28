TU SI QUE VALES LA SEMIFINALE | EMOZIONI E VIP LIP SYNC BATTLE NEL SABATO DI CANALE 5

Sabato 29 novembre, in prima serata su Canale 5, semifinale del talent show “Tu Sì Que Vales” che anche questo autunno si è confermato campione d’ascolti. Show ricco di artisti che si esibiscono in spettacolari performance per conquistare un posto in finale attraverso il giudizio della giuria composta da Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Maria De Filippii e Sabrina Ferilli. I “fabulous five” del sabato di Canale 5, oltre a giudicare le mirabolanti performances, appassionano gli spettatori in studio e a casa con le loro irresistibili interpretazioni di mostri sacri della musica nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Bubinoblog

