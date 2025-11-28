TU SI QUE VALES LA SEMIFINALE | EMOZIONI E VIP LIP SYNC BATTLE NEL SABATO DI CANALE 5
Sabato 29 novembre, in prima serata su Canale 5, semifinale del talent show “Tu Sì Que Vales” che anche questo autunno si è confermato campione d’ascolti. Show ricco di artisti che si esibiscono in spettacolari performance per conquistare un posto in finale attraverso il giudizio della giuria composta da Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Paolo Bonolis, Maria De Filippii e Sabrina Ferilli. I “fabulous five” del sabato di Canale 5, oltre a giudicare le mirabolanti performances, appassionano gli spettatori in studio e a casa con le loro irresistibili interpretazioni di mostri sacri della musica nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Approfondisci con queste news
TOCCA A TE! Nella SEMIFINALE di #TuSiQueVales ci sarà una classifica di tutte le esibizioni dei nostri fantastici giudici... CLICCA QUI qual è stato secondo te il lIp sync più leggendario tra tutti quelli che hai visto nelle scorse puntate https://www.wittytv.it/tu-si- - facebook.com Vai su Facebook
TOCCA A TE! Nella SEMIFINALE di #TuSiQueVales ci sarà una classifica di tutte le esibizioni dei nostri fantastici giudici... CLICCA QUI qual è stato secondo te il lIp sync più leggendario tra tutti quelli che hai visto nelle scorse puntate wittytv.it/tu-si-que-vale… Vai su X
Tú Sí Que Vales 2025, le foto della nona puntata - Le foto della nona puntata di Tú Sí Que Vales del 22 novembre 2025 con ospiti, tra gli altri, Tina Cipollari e Luca Argentero ... Lo riporta davidemaggio.it
Tú sí que vales trionfa su Ballando con le stelle: ecco i momenti clou della serata! - Tú sí que vales conquista il pubblico con ascolti record, mentre Ballando con le stelle segna un calo di spettatori. Riporta notizie.it
Tu Sì Que Vales, pagelle nona puntata: Luca Argentero gettonatissimo (9), Maria De Filippi esplosiva (10) - Una puntata esplosiva quella di “Tu Sì Que Vales” del 22 novembre, con i giudici scatenati nella Lip- Si legge su dilei.it