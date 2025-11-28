Tsunoda incredulo per lo strano messaggio radio in Qatar | Non sapevo che Bottas stesse guidando
Un team radio delle libere del Qatar non è passato inosservato. L'ingegnere di Tsunoda ha avvertito il pilota Red Bull della presenza di Bottas, che però quest'anno in Formula 1 non corre. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Weekend che sembrava super per Yuki Tsunoda, ma in qualifica arriva un’altra eliminazione in Q1… e stavolta il motivo è chiaro. Laurent Mekies ha ammesso l’errore del team: pressioni delle gomme sbagliate, compromettendo completamente il giro di Yuki. - facebook.com Vai su Facebook