TS – il calcio dopo i 9 scudetti Juve

Il caso plusvalenze: dal Napoli a Roma e Lazio. Il caso più clamoroso e doloroso per i tifosi, tuttavia, rimane quello delle plusvalenze, con il rinvio a giudizio di De Laurentiis nel silenzio più assoluto della giustizia sportiva e delle nostre istituzioni. L'invito a "non lasciare tracce", la trattativa in cui si cerca disperatamente di trovare qualche nome adatto per raggiungere una determinata cifra, le parole inequivocabili dei ragazzi (non) coinvolti non sono stati sufficienti per Chinè, nessun elemento di novità tale da configurare una possibile revocazione magari in nome della slealtà sportiva, in gran voga quando questa procedura era toccata alla Juve.

