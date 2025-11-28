Trump | Stop all' immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo

"Consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente": così Donald Trump spiega la sua ultima decisione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth di voler " sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo ". "Solo la migrazione inversa - continua - può porre rimedio a questa situazione. A parte questo, buon Ringraziamento a tutti, ad eccezione di coloro che odiano, rubano, uccidono e distruggono tutto ciò che l'America rappresenta: non resterete qui a lungo". Parole che arrivano dopo la sparatoria a Washington nella quale ha perso la vita una delle Guardie Nazionali colpite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump: "Stop all'immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo"

