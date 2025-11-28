Trump | Sospenderemo immigrazione da Paesi del Terzo Mondo

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che la sua amministrazione lavorera' per sospendere definitivamente l'immigrazione da quelli che ha definito i "Paesi del Terzo Mondo" all'indomani della sparatoria in cui un cittadino afgano ha ucciso un soldato della Guardia Nazionale a Washington e ne ha ferito un altro gravemente. "Sospendero' definitivamente l'immigrazione da tutti i paesi del Terzo Mondo per consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente", ha scritto Trump sui social media. Il presidente Usa ha anche minacciato di revocare "milioni" di permessi di soggiorno concessi dal suo predecessore Joe Biden e di "allontanare chiunque non sia una risorsa netta per gli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

