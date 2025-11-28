Trump | Sospendere definitivamente l’immigrazione dai paesi del terzo mondo
Il presidente annuncia su Truth Social nuove restrizioni ai flussi migratori. WASHINGTON – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’intenzione di “sospendere definitivamente l’immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo”. Lo ha dichiarato in un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social, spiegando che la misura servirebbe a “ consentire al sistema statunitense di riprendersi completamente”. Trump ha poi aggiunto che, secondo lui, “solo la migrazione inversa può porre rimedio a questa situazione”, ribadendo la necessità di un ridimensionamento dei flussi migratori verso gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sette linee aeree hanno deciso di sospendere tutti i voli da e verso Caracas per la minaccia di attività militare nei cieli sopra i Caraibi. E mentre Trump ha inserito il Cartel de los soles nella lista di organizzazioni terroristiche straniere, Pechino e Mosca ratifican - facebook.com Vai su Facebook
Trump: «Negli Usa basta immigrati dai Paesi del Terzo Mondo» - «L'unica soluzione per consentire all’America di riprendersi è la migrazione inversa» ... Si legge su unionesarda.it
Trump, stop all'immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di voler "sospendere definitivamente l'immigrazione proveniente da tutti i Paesi del Terzo Mondo". Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it