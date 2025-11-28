Trump ordina di riesaminare Green card rilasciate a cittadini di 19 ‘Paesi a rischio’

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti riesamineranno le Green card rilasciate ai cittadini di Paesi considerati sensibili, dopo l’attacco perpetrato a Washington da parte di un afgano contro soldati della Guardia nazionale. Ad annunciarlo è l’Uscis, un’agenzia federale Usa incaricata dell’immigrazione. "Su istruzione del presidente degli Stati Uniti, ho ordinato un riesame completo e rigoroso di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com