Trump ordina di riesaminare Green card rilasciate a cittadini di 19 ‘Paesi a rischio’

Periodicodaily.com | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti riesamineranno le Green card rilasciate ai cittadini di Paesi considerati sensibili, dopo l’attacco perpetrato a Washington da parte di un afgano contro soldati della Guardia nazionale. Ad annunciarlo è l’Uscis, un’agenzia federale Usa incaricata dell’immigrazione.  "Su istruzione del presidente degli Stati Uniti, ho ordinato un riesame completo e rigoroso di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

