Trump ha annunciato uno stop permanente all’immigrazione dai Paesi del terzo mondo

Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti «sospenderanno permanentemente la migrazione da tutti i Paesi del Terzo mondo», legando la decisione all’attacco avvenuto mercoledì a Washington, in cui sono stati colpiti due membri della Guardia nazionale. Il presidente degli Stati Uniti ha diffuso il messaggio nella tarda serata della festa del Ringraziament con un post su Truth Social. Nel messaggio, Trump ha scritto che intende «porre fine a tutti i benefici e alle sovvenzioni federali per i non cittadini» statunitensi, oltre a «denaturalizzare i migranti che minano la tranquillità interna» e a «rimuovere chiunque non sia un asset netto per gli Stati Uniti». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Trump ha annunciato uno stop permanente all’immigrazione dai «Paesi del terzo mondo»

