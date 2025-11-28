Trump farà riesaminare le Green Card delle persone provenienti da diciannove Paesi a rischio
Donald Trump ha ordinato alla US Citizenship and Immigration Services (USCIS), l’agenzia federale che si occupa di immigrazione e cittadinanza, di riesaminare le Green Card, ovvero i permessi di residenza permanente, di tutte le persone provenienti da diciannove Paesi definiti dalla sua amministrazione «di interesse». «Su indicazione del Presidente degli Stati Uniti, ho ordinato un riesame rigoroso e completo di ogni Green Card per ogni straniero proveniente da ogni Paese di interesse», ha affermato su X il direttore dell’USCIS Joseph Edlow. Ha anche scritto che proteggere il Paese «resta di primaria importanza» e che «il popolo americano non sosterrà il costo delle politiche di reinsediamento sconsiderate della precedente amministrazione». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
