Trump | È morta Sarah Beckstrom soldatessa della Guardia nazionale ferita a Washington – Il video

Open.online | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 28 novembre 2025 "Purtroppo devo dirvi che proprio pochi secondi fa mi hanno detto che Sarah Beckmrom del West Virginia, una delle Guardie nazionali ferite nell'attentato a Washington, molto rispettata, persona giovane e magnifica, che ha iniziato il servizio nel giugno del 2023, eccezionale sotto ogni punto di vista, è morta. È appena morta, non è più con noi. Ci sta guardando in questo momento. I suoi genitori sono con lei. Questo è appena successo. È stata selvaggiamente aggredita ed è morta. Non è più con noi. Persona incredibile, eccezionale sotto ogni aspetto e in ogni reparto. 🔗 Leggi su Open.online

