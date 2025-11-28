Trump dirotta tutti i voli lontano dalla sua villa a Mar-a-Lago | la decisione degli 007 per la sua sicurezza e l’impatto sul mercato immobiliare

Di svegliarsi all’alba e addormentarsi all’ora beata disturbato dal suono degli aerei Donald Trump non ne vuole neanche sapere. È per questo che, grazie a un aiutino dei servizi segreti a stelle e strisce, tutti i voli da e per il Palm Beach International Airport sono stati dirottati su un tragitto che passa diversi chilometri più a nord della enorme villa di Mar-a-Lago. L’intera tenuta del presidente americano è stata infatti dichiarata una no-fly zone per «motivi di sicurezza». Peccato che questa misura valga anche quando Trump è a Washington e in Florida di rischi concreti per lui non ce ne sono. 🔗 Leggi su Open.online