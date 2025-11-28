Truffe agli anziani | la Polizia incontra i cittadini a Telese Terme

Tempo di lettura: 2 minuti Ieri pomeriggio, nell’ambito della campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dalla Polizia di Stato, presso la sala Goccioloni del parco delle Terme di Telese si è tenuto un incontro con i rappresentanti di alcune associazioni socio-culturali presenti sul territorio e che costituiscono un importante punto di riferimento per i più anziani. Durante il predetto incontro è stata presentata e distribuita la brochure informativa realizzata dalla Polizia di Stato proprio per aiutare le potenziali vittime a riconoscere il tentativo di truffa o raggiro e per illustrare loro come evitare di cadere nell’inganno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Truffe agli anziani: la Polizia incontra i cittadini a Telese Terme

Altri contenuti sullo stesso argomento

Truffe agli anziani, come prevenirle. Un contributo prezioso del Capitano Alessandro Dell’Otto, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Anagni, che spiega come riconoscere i raggiri più diffusi - compresi quelli agli anziani - e come difendersi. Prote - facebook.com Vai su Facebook

Baressa, lunedì primo dicembre un incontro pubblico contro le truffe agli anziani Vai su X

Truffe agli anziani, la Polizia incontra l’Università della Terza Età di Alghero - La Polizia di Stato ha intensificato la sua azione di prevenzione nel territorio algherese organizzando, nella giornata di ieri, un importante incontro ... Secondo algheroeco.com

Campagna anti truffa: la Polizia locale incontra gli anziani - Anche quest’anno sono stati sostenuti e promossi incontri informativi dedicati alla prevenzione, ampliando in ... Lo riporta infovercelli24.it

Truffa agli anziani a Genzano: finti Carabinieri arrestati in autostrada con il bottino - CRONACA – Si erano spacciati per carabinieri e avevano messo a segno una truffa ai danni di una coppia di anziani nel centro storico di Genzano di Roma. Si legge su lanotiziaoggi.it