Truffe agli anziani | la Polizia incontra i cittadini a Telese Terme
Tempo di lettura: 2 minuti Ieri pomeriggio, nell’ambito della campagna di prevenzione contro le truffe agli anziani promossa dalla Polizia di Stato, presso la sala Goccioloni del parco delle Terme di Telese si è tenuto un incontro con i rappresentanti di alcune associazioni socio-culturali presenti sul territorio e che costituiscono un importante punto di riferimento per i più anziani. Durante il predetto incontro è stata presentata e distribuita la brochure informativa realizzata dalla Polizia di Stato proprio per aiutare le potenziali vittime a riconoscere il tentativo di truffa o raggiro e per illustrare loro come evitare di cadere nell’inganno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
