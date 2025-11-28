Truffano un' anziana a Lecce travestendosi da donna rubata anche la fede nuziale | arrestati due giovani
Due giovani denunciati per truffa ai danni di un'anziana: recuperati 6.000 euro e la fede nuziale grazie alla Polizia Stradale di Bari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
