Truffano un' anziana a Lecce travestendosi da donna rubata anche la fede nuziale | arrestati due giovani

Notizie.virgilio.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due giovani denunciati per truffa ai danni di un'anziana: recuperati 6.000 euro e la fede nuziale grazie alla Polizia Stradale di Bari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

truffano un anziana a lecce travestendosi da donna rubata anche la fede nuziale arrestati due giovani

© Notizie.virgilio.it - Truffano un'anziana a Lecce travestendosi da donna, rubata anche la fede nuziale: arrestati due giovani

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Truffano Anziana Lecce Travestendosi