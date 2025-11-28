Trovato morto nel suo studio poi la notizia | di chi si tratta
È stato trovato privo di vita nel suo studio medico di via Vecchia per Solaro a Saronno il dottor Giuseppe Giuliani, 59 anni, nella giornata di giovedì 27 novembre. La notizia ha subito suscitato forte eco nella comunità locale, visto il ruolo rilevante che il professionista ricopriva all’interno della sanità lombarda. Giuliani era Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Medicina di Laboratorio presso l’ASST-Rhodense dal 2011 e, allo stesso tempo, guidava il Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici. Leggi anche: Lutto in Italia, ci lascia una vera leggenda: lottava con un male incurabile Indagini in corso e autopsia disposta dalla Procura. 🔗 Leggi su Tvzap.it
