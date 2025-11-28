È stato trovato senza vita giovedì 27 novembre nel suo studio privato di via Vecchia per Solaro, a Saronno, il dottor Giuseppe Giuliani, 59 anni. Professionista molto stimato e figura di riferimento nella sanità lombarda, Giuliani era Direttore di Struttura Complessa del Servizio di Medicina di Laboratorio dell’ASST-Rhodense dal 2011 e ricopriva anche l’incarico di Direttore del Dipartimento di Medicina dei Servizi Diagnostici e Terapeutici. Le cause del decesso restano poco chiare. I carabinieri della compagnia di Saronno indagano su disposizione della Procura di Varese, che ha disposto l’ autopsia presso l’Istituto di medicina legale di Pavia per chiarire se si sia trattato di un malore o se vi siano altri elementi da approfondire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trovato morto nel suo letto, ora la notizia: “È proprio lui”