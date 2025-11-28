Trovato il cadavere di un ragazzo di 21 anni sotto il ponte della tangenziale di Lodi | indaga la Questura
Il corpo senza vita di un 21enne è stato trovato nel tardo pomeriggio del 28 novembre sotto il ponte della tangenziale Est di Lodi. Gli agenti della Questura indagano per ricostruire quanto accaduto al ragazzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per stabilire le cause della morte dell’uomo, trovato cadavere domenica all’interno di un locale a Floridia, oggi sarà effettuata l’autopsia - facebook.com Vai su Facebook
Orrore a Spoleto, giovane di 21 anni fatto a pezzi e lasciato in un sacco. Aperta un'indagine per omicidio - Sarebbero di un ragazzo di 21 anni, originario del Bangladesh, i resti trovati in un sacco nero trovato in un fossato vicino ai binari a Spoleto. affaritaliani.it scrive
Salento, trovato morto in casa un bambino di 8 anni: il cadavere della madre recuperato in mare - Il cadavere della donna è stato trovato nelle acque a largo di Torre dell’Orso, quello del bambino nella loro casa a Calimera ... Come scrive fanpage.it