Trofeo nazionale di pizza a Reggio Calabria | pizzaioli di varie regioni pronti alla sfida per conquistare il podio

Reggiotoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attesa sta per finire, e tra pochissimi giorni Reggio Calabria si prepara a ospitare la seconda edizione del Trofeo Nazionale di Pizza, un evento che celebra la tradizione culinaria italiana. Nei giorni 1 e 2 Dicembre 2025, il Ristorante Pizzeria Windy Hill a Gallina di Reggio Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

