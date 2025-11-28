Treviglio stretta su alcol e vetro durante gli eventi natalizi | scatta l’ordinanza fino all’11 gennaio

Treviglio. È scattata venerdì 21 novembre, e resterà in vigore fino all’11 gennaio, l’ordinanza volta a contenere problemi legati al consumo di alcol e all’abbandono di contenitori in vetro nel centro storico durante la manifestazione “ Winter in Treviglio ”. Il provvedimento si riferisce alla fascia oraria compresa tra le 19 e le 4 e riguarda bar, ristoranti, attività commerciali e artigianali attive lungo la circonvallazione interna e nelle vie comprese nella circonvallazione. Una “stretta” arrivata a seguito di diverse segnalazioni di residenti e forze dell’ordine su rumori, degrado, bottiglie rotte e comportamenti incivili, spesso collegati al consumo di alcol. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

