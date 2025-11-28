Tremano ancora i Campi Flegrei | oltre 15 scosse avvertite

Più di 15 scosse nella notte nell'area dei Campi Flegrei, zona ovest di Napoli. Dalle 07.28 sciame sismico confermato dall'INGV con 7 eventi ravvicinati. Magnitudo massima 2.2 Richter alle 07.39. Nessun danno registrato. Una serie ravvicinata di eventi tellurici ha attraversato la notte nell'ovest di Napoli. Secondo i dati resi noti dall'Osservatorio Vesuviano INGV, nel .

