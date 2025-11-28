Tredicesima 2025 | ecco quando arriva e a chi spetta

Dicembre è alle porte: tutti i lavoratori e gli "ex", quindi dipendenti e pensionati, iniziano giustamente a pensare alla tredicesima mensilità che, come da contratto, spetta a milioni di italiani. Quali sono le date. A essere pagati per primi saranno proprio i pensionati che riceveranno la tredicesima contestualmente all'assegno di dicembre, in pratica all'inizio dell'ultimo mese dell'anno. Per quanto riguarda, invece, i dipendenti pubblici il bonifico è previsto intorno alla metà del mese, sempre lo stesso giorno in cui riceveranno lo stipendio. Discorso diverso per i dipendenti privati che dovrebbero riceverla nei giorni compresi tra il 15 e 20 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tredicesima 2025: ecco quando arriva e a chi spetta

Approfondisci con queste news

Tredicesima a dicembre, quando arriva: su Noipa cedolino visibile in anticipo. Date e simulazioni - facebook.com Vai su Facebook

La #pensione #Inps di dicembre sta per arrivare e con un importo maggiore grazie alla #tredicesima: ecco tutte le informazioni utili sul cedolino Vai su X

Quando arriva la tredicesima a dicembre 2025, a chi spetta e come viene calcolato l’importo - La tredicesima è una mensilità che spetta a tutti i pensionati e dipendenti (pubblici e privati). Si legge su fanpage.it

Quando arriva la tredicesima nel 2025? Data, importo e accredito dello stipendio/assegno - Natale si avvicina e per molti lavoratori dipendenti e pensionati, questo evento coincide con la tredicesima, vale a dire l'assegno aggiuntivo di fine anno, detto anche, visto il periodo in cui arriva ... Segnala affaritaliani.it

Tredicesima: ecco quando ti arriverà e perché è più bassa delle altre mensilità - Quando arriva la tredicesima 2025, a chi spetta e come si calcola: date per pensionati, pubblici, privati e formula dell’importo. Come scrive greenme.it