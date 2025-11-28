Tre gol annullati e una traversa di Dzeko | Fiorentina-Aek gli highlights
È senza gioie l’esordio assoluto in Europa di Paolo Vanoli in panchina, con la Fiorentina che nella quarta gara del girone di Conference League perde in casa contro l’AEK Atene e incassa la seconda sconfitta consecutiva nella competizione. Per i greci in gol Gavinovic, mentre per i viola una traversa di Dzeko e tre reti annullate per fuorigioco. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
